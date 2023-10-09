Diyarbakır'da izinsiz basın açıklaması yapan gruba polis müdahalesi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve 104 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 104 kişiyi gözaltına aldı.

Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında bazı Yeşil Sol Partili milletvekilleri ve il yöneticilerinin de bulunduğu grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edilmesini bahane ederek basın açıklaması yapmak istedi.

İzinsiz basın açıklaması yapılamayacağı uyarısında bulunan emniyet yetkilisine Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Bugün şov yaptınız. Devleti bu kadar kötü kullanmaya hakkınız yok. Şu polisin de şu halkın da hakkı var senin omuzunda." ifadelerini kullandı.

Emniyet yetkilisi de bunun üzerine, "Devlet tüm yetkilerini sınırları dahilinde kullandı. Siz de devletin bir yetkisini kullanıyorsunuz. Dokunulmazlık yetkisini kullanarak bana yükseliyorsunuz." dedi.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı alanda uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 104 kişi gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti milletvekillerinin bulunduğu grup, bir süre yürüdükten sonra Ekinciler Caddesi'nde yaptıkları Kürtçe açıklamanın ardından dağıldı.