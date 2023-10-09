Diyarbakır Bismil'de Huzur Operasyonu: 15 Tutuklama
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Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonunda 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon sonucunda 15 kişi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen "huzur" uygulamaları çerçevesinde işlem yapılan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda 18'sı adli makamlarca aranan şahıs olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Denetimler esnasında 8 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 4 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek,12 kök kenevir bitkisi, 90.85 gram narkotik madde ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken Bismil'de gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olduğu saplanan 2 şüpheli yakalandı.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 15'i tutuklandı. - DİYARBAKIR