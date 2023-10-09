Diyarbakır Bismil'de Huzur Operasyonu: 15 Tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen "huzur" uygulamaları çerçevesinde işlem yapılan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda 18'sı adli makamlarca aranan şahıs olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimler esnasında 8 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 4 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek,12 kök kenevir bitkisi, 90.85 gram narkotik madde ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken Bismil'de gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olduğu saplanan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 15'i tutuklandı. - DİYARBAKIR