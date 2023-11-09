Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki katliamlar dayanılmaz boyutlara ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de İsrail'in yapmış olduğu katliamların dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, "Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Filistin İstişare Toplantısı", Diyanet alanında faaliyette bulunan sendikaların katılımıyla yapıldı. Diyanet Akademisi konferans salonunda yapılan toplantıya çevrim içi katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin açısından 7 Ekim'in bir milat olduğunu belirterek, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgalci devlet İsrail'in yapmış olduğu katliamlar dayanılmaz boyutlara geldi. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Kudüs, İngilizlerin eline geçtikten sonra Filistin topraklarında zulüm ve kargaşa başladı"

Kudüs'ün Müslümanların elinde hep barış yurdu olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslüman, Hristiyan, Yahudi; ırkı ne olursa olsun, inancı, mezhebi ne olursa olsun insanlar 8 asır boyunca barış içerisinde yaşadılar. Ama Osmanlı'nın yıkılmaya ve Batılı düşmanlar tarafından ortadan kaldırılmaya çalışıldığı 1917 yılında Kudüs, İngilizlerin eline geçtikten sonra Filistin topraklarında tekrar zulüm ve kargaşa başladı" diye konuştu.

Erbaş, Türkiye ve dünyada Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olduklarında "Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de" ayet-i kerimesindeki müjdeye nail olacaklarını belirtti. Sendikalardan Filistin konusunda farkındalık oluşturmaları yönünde istekte bulunan Erbaş, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ile sendikaların güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. - ANKARA