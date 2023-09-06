DİSK Genel Başkanı: Deprem felaketini yaşayan kentler bir daha yıkılmamak üzere inşa edilmeli

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, deprem felaketini yaşayan kentlerin bir daha yıkılmamak üzere inşa edilmesi gerektiğini belirterek, 'Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz sosyal devlet olmadan, sosyal politika anlayışı olmadan giderilemez' dedi.

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, deprem felaketini yaşayan kentlerin bir daha yıkılmamak üzere inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz sosyal devlet olmadan, sosyal politika anlayışı olmadan giderilemez" dedi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada değerlendirmelerde bulundu. Yarın Hatay'da DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı yapacaklarını belirten Çerkezoğlu, "İlk günden beri DİSK olarak deprem bölgesindeyiz. Bugüne kadar işçi sınıfının tüm dayanışma birikimini, aslında deprem bölgesine seferber etmeye çalıştık. Arama kurtarma ekiplerine katılan arkadaşlarımızdan, elden ele büyüyen yardım kampanyalarına kadar ilk günden itibaren bölgede olmaya devam ettik. Yarın da Hatay'da olacağız. Hatay'ın biliyorsunuz yüzde 90'ı hemen hemen yıkılmış durumda. Bütün deprem bölgesini gündem yapmak için Hatay'da DİSK başkanlar kurulumuzu toplayacağız" dedi.

'BİR DAHA YIKILMAMAK ÜZERE İNŞA ETMELİYİZ'

DİSK olarak Türkiye çapında çalışma yürüttüklerini ama uluslararası alanda da çok önemli sendikalarla ilişkilerinin olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, "Bütün toplantılarda, uluslararası sendikal örgütlerin toplantılarında hep depremi gündem yapıyoruz. Özel oturumlar gerçekleştiriyoruz ve uluslararası sendikaların da deprem bölgesi ve dayanışmasını yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü bu deprem çok büyük bir deprem. Yapılması gerekenler var. Bu doğal afeti bu kadar büyük bir felaket olarak yaşamamızın nedenlerini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kentleri de hayatlarımızı da yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden inşa edeceğiz. Ama bir daha yıkılmamak üzere inşa etmemiz lazım. Aynı hataları aynı yanlışları tekrar yapmamamız lazım. O nedenle bir ortak akla ihtiyaç var. O nedenle aklın ve bilimin yönlendiriciliğine ihtiyaç var. Çok açık bir biçimde görüyoruz ki bu kadar büyük bir enkaz, depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz sosyal devlet olmadan, sosyal politika anlayışı olmadan giderilemez" diye konuştu.