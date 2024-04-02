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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere saat 18.10'da Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Bakan Fidan, yarın NATO Karargahında düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe günü de sürecek olan toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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