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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı'nda bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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