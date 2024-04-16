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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyarette bulunmak üzere gitti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından Ankara'dan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere saat 19.40'ta Ankara'dan hareket ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için gittiği Katar'da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Doha'daki görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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