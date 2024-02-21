Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantının "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti. - RIO DE JANEIRO