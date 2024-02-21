Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 'Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü' konulu oturumda mevkidaşlarına hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantının "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti. - RIO DE JANEIRO