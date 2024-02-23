Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı'nda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO