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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara şükranlarını sunan Babacan, barış içerisinde oyunu kullananların, kavgaya prim vermeyenlerin ülkesinde bir yurttaş olmaktan kıvanç duyduğunu belirtti.

Yerel seçimde, partilerinin ilk kez kendi adı ve logosuyla oy pusulasında yerini aldığını anımsatan Babacan, "14 Mayıs seçimlerinde, önce Türkiye demiştik. Partimizin isminden demokrasimiz adına feragat etmiştik. Bu kez ismimizle, logomuzla seçmenimizin karşısına çıktık. Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkaran bir partiyiz ve böylesi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum." diye konuştu.

DEVA Partisi'nden seçimlere giren ve başarılı olan belediye başkanları ve il genel meclis üyelerini tebrik eden Babacan, "DEVA Partisi artık Meclis'te vekilleri, yerel yönetimlerde belediye başkanları, meclis üyeleri olan bir siyasi parti." ifadelerini kullandı.

Babacan, vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceklerini, başarı ve hataları masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Seçimden alacakları çok dersin olduğunu vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlar olmayacağız. Uzlaşma ve birlikte çalışma kültüründen, ortak akıldan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Ahlaki duruşumuzla varlığımızı koruyacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Yarından itibaren genel seçimler için hazırlanmaya başlayacağız."

Ülkenin en can yakıcı konusunun deprem olduğuna dikkati çeken Babacan, merkezi hükümetle yerel yönetimlerin el ele vererek bu sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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