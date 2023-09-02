Denizli'de 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zehir taciri hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kilo esrar maddesi ile ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 zehir taciri hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 10 bin gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ