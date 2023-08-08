Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz istikrar içinde büyümek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 bakanla bir araya geldiği '2023 Yılı 2'nci Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından, "Kamusuyla, özel sektörüyle temel hedefimiz istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak. Bu anlamda bir hedef birliği içindeyiz" dedi.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele önerileri temalı '2023 Yılı 2'nci Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı' Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Gıda Perakendecileri Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği ve e-ticaret platformları görüş ve önerileri ile katkı sunmak amacıyla yer aldı.