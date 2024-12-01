Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik, milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN "SURİYE" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Yılmaz, Türkiye'nin bekasına yönelik hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini belirtti.

"SURİYE'DE TÜM KESİMLERİ KUCAKLAYAN BİR SİYASİ ÇÖZÜM OLUŞTURULMALI"

Yılmaz şunları söyledi: "Türkiye olarak bizim tek bir temennimiz var. Suriye'ye huzurun gelmesi, istikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması. Bunun da yolu bellidir: Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun mezhebi, meşrebi ne olursa olsun etnik yapısı ne olursa olsun Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"BEKLENTİMİZ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ÜLKELERİNE GÜVENLİ ŞEKİLDE DÖNMELERİ"

Mezhebinden dolayı, etnik yapısından dolayı bir insan veya bir topluluk kendisini güvende hissetmiyorsa o ülkenin güvenliği tam anlamıyla sağlanamaz. Dolayısıyla bizim temennimiz, beklentimiz Suriye'de tüm tarafların uzlaştığı yeni bir siyasal şemsiye içinde bütün bu grupların bir arada güven içinde, huzur içinde yaşamasıdır ve buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de o güvenli ortamda ülkelerine güvenli, onurlu bir şekilde geri dönmeleridir."

"MİLLİ BEKAMIZA YÖNELİK HAREKETLER İÇİNDE OLAN YAPILARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"

Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve diplomatik olarak her türlü çabayı gösterdiğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Suriye ile ilgili bir diğer hassasiyetimiz şu; Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik, milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara da hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz. Bunu da herkesin böyle bilmesi gerekir. Türkiye bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yana bir ülkedir. Komşusunda sadece ve sadece huzur ister, istikrar ister, orada yaşayan hangi kimlikten olursa olsun tüm Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde olmasını ister ve bundan sonra da aynı anlayışla inşallah devam edeceğiz."