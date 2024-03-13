Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Bingöl'e Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, ilk olarak bir süt tesisini ziyaret etti. Ardından valilik binasına gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışmalar hakkında Vali Usta'dan bilgi aldı. - BİNGÖL