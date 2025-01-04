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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Güçlü Ekonomi Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Güçlü Ekonomi Hedefliyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatarak, ekonomide güçlü adımlar atacaklarını açıkladı. Yılmaz, savunma sanayisinde elde edilen başarıları ve Suriye'nin yeniden inşasının getireceği fırsatları vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asırlara uzanan medeniyetimiz zemininde 100 yıllık asırlık cumhuriyetimizin zemininde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde dünyada çok daha etkili hale geleceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8.Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılan yatırımlarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun genişlediğini ve ekonomide sağlam adımların atıldığını belirterek, "Son 20 yılda 238 milyon dolarlık bir ekonomiyi bu sene 1.3 trilyon düzeyine nasıl taşıdıysak, 36 milyar dolarlık bir ihracatı 2024 yılı sonu itibarıyla 262 milyar dolara nasıl ulaştırdıysak, yine 12 milyar bile tutmayan turizm gelirini nasıl 60 milyar dolar seviyesine taşıdıysak, ekonomimizi büyütmeye, ülkemizi güçlü, kararlı bir şekilde geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Asırlara uzanan medeniyetimiz zemininde 100 yıllık asırlık cumhuriyetimizin zemininde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde dünyada çok daha etkili hale geleceğiz. Bakın sadece bir tane rakamı paylaşmak istiyorum. Savunma sanayiinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 20 bağımlılığa gelmiş durumdayız. Bugün bir rakam açıklandı, savunma sanayiindeki ihracatımız 7 milyar doları aşmış. 2002'de bu yok denecek şekilde bir ihracattı. Bugün 7 milyar doları sadece savunma sanayi ihracatıyla elde ediyoruz. Geçmişte paramızı vererek almak istediğimiz ürünleri alamıyorduk, vermiyorlardı Türkiye'ye. Paramızı verdiğimiz halde alamadığımız ürünleri şimdi biz başka ülkelere satıyoruz. Suriye'de son dönemde yaşanan hadiseler tarihin doğru tarafında olduğumuzu dosta düşmana göstermiştir. İnşallah Suriye yeniden inşa edildiğinde Hem güvenliğimiz açısından hem de ekonomik bakımdan çok daha farklı şartlar oluşacak. Tabiri caizse Türkiye seviye atlayacak, başka bir seviyeye geçecek. Tabii bir ayda değil. Birçok belirsizlik birçok yapılması gereken işler var ama büyük umutlar büyük fırsatlar var. İnşallah önümüzdeki dönem Suriye'nin yeniden inşası ile birlikte çok farklı bölgesel bir atmosferi de hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan Gazze'de yaşayan kardeşlerimize de inşallah er ya da geç adaletin güneşi doğacak. Elimizden gelen tüm gayretimizle Filistinli kardeşlerimizin Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Görünen ve görünmeyen çabalarımızla her türlü imkanımızla bu davanın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri ve partililer katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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