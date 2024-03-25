Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt ilçesine ziyaret için geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın Muş'un Malazgirt ilçesine gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir" denildi. - MUŞ