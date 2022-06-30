Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gerek Putin ile... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gerek Putin ile...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gerek Putin ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gerek Putin ile gerekse Zelenskiy ile bu hafta sonu önümüzdeki hafta başında telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gerek Putin ile gerekse Zelenskiy ile bu hafta sonu önümüzdeki hafta başında telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başlamış bir yol haritamız var. Bir an önce bu koridor işletmeye çalışacağız. 20 kadar bölgede gemilerimiz var bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini üçüncü ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Politika Haberler

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