Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar 1'inci Ligi şampiyonluk grubunu ilk sırada tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübü'nü tebrik ederek, "Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi, sezon boyunca takımlarına destek ve bu desteği taraftar olarak yılmadan, usanmadan sürdürmeleri sebebiyle özellikle taraftarlarımızı ve Yüksekovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçtiğimiz yıl 1. Lig'e, bu sene ise Süper Lig'e yükselen kulübün yeni sezonda başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edeceğine inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle artık on altıya takımımız kaldı. Kıymetli misafirler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık" açıklamasını yaptı.

Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda kültür, sanat ve sporda hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanları tüm kaynakları seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen başarılarıyla temayüz eden ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız terörsüz Türkiye menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum."

Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınların, terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörünün yine gençler ve kadınlar olacağını vurgulayan Erdoğan, "Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle siz kıymetli sporcularımızı ve Yüksekova Spor Kulübü'müzü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu kadın diklerimizde mücadele eden tüm kulüplerimize tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Külliyemizi teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kabulde Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yazılı iki ayrı forma hediye etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. - ANKARA