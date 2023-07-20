Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin yeni havalimanı Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninde "Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreni için geldiği KKTC'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanında düzenlenen resmi törenin ardından Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile adanın en büyük havalimanı olan Ercan Havalimanı'nın açılışını yapan Erdoğan, "Ercan Havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığının iyi olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahipti" dedi.

"Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı"

Erdoğan, "Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibariyle Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu önemli eserin hizmete sunulmasını teminen etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türkleri, Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Ana'nın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum. Sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Havalimanımıza adını veren şehitliğin başımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Törenin ardından Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, görüşme sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ardından Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılarak KKTC programını tamamlayacak. - LEFKOŞA