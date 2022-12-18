Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi insanına tepeden bakan jakoben zihniyetin, günümüz Türkiyesinde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Nasıl bugünün Türkiyesi dününkinden daha özgür, daha müreffeh ise inşallah yarının Türkiyesi de bugünkünden daha iyi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda yaptığı konuşmada, gayrimüslim vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yeni kiliselerin inşa edilebilmesi için bütçe ayırdıklarını söyledi.

Erdoğan, 2012'de 50 yıllık bir Rum Yayınevinin faaliyete başladığını, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki kilise ve sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz tahsisine imkan sağladıklarını anlattı.

İstanbul Taksim'deki Kutsal Kalp Kilisesi'nin, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildiğini anımsatan Erdoğan, Hatay'daki Mar Yuhanna Kilisesi'nin de Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na yine bedelsiz verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artuklu Üniversitesi bünyesinde, yaşayan diller alanında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve uygulama yapılacak bir enstitü kurduklarını, Edebiyat Fakültesi'nde, Kürtçe ve Süryanice ile ilgili bölümleri faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Gayrimüslim vatandaşların hak ve hukukunu koruyacak, ibadet özgürlüklerini genişletecek tarihi pek çok adım attıklarını, bundan sonra da 85 milyon için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her düzenlemenin, hayata geçirdiğimiz her reformun gerisinde, diğer inançlara mensup insanlarımıza bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olduklarını hissettirme ve gösterme gayreti vardır. Asla istismar veya riyakarlık peşinde değiliz. Biz bu şekilde aslında kendi inancımızın gereğini de yerine getiriyoruz. Çünkü bizim inancımız, diğer inanç sahiplerine, ortak insani temeller üzerinde saygı duymayı, hatta destek olmayı gerektirir. Peygamberimizden Hz. Ömer'e, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar tarihimizde bu anlayışın sayısız timsaline rastlamak mümkündür. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan acıların bir yansıması olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ilk dönemlerindeki tereddütleri artık geride bıraktık."

-"Özgürce yaşadığımız bu vatan, hepimizin ortak çatısıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, tüm vatandaşlarına sahip çıkacak, onlara hak ve imkanları sağlayacak öz güvene sahip olduğunu vurguladı. Bunun son örneğinin, geçen aylarda hayata geçirilen Alevi Bektaşi vatandaşlarla ilgili düzenlemeler olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

" Türkiye Yüzyılında, geçmişin tüm sıkıntılarını aşmış bir şekilde ortak hedeflerimize kilitlenmiş olarak hep birlikte çalışacak, mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak artık emperyalistlerin içimizdeki bekçiliğini yapan vesayetçilerin değil, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisi ve Alevisiyle 85 milyonun tamamının devletidir. Gökyüzünde nazlı nazlı dalgalanan hilal ve yıldız, hepimizin bayrağıdır. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatan, hepimizin ortak çatısıdır. Anadolu ve Trakya, tüm güzellikleriyle hepimizin ortak yuvasıdır. Hangi inanca, görüşe, kökene mensup olursak olalım, hepimiz aynı gemide olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Benim Kürt kardeşlerimin dilinden ve kültüründen dolayı, benim Alevi kardeşlerimin meşrebinden dolayı, benim mütedeyyin kardeşlerimin yaşayışından dolayı, benim gayrimüslim vatandaşlarımın inancından dolayı, hasılı bir avuç seçkin azınlık dışında kalan milyonların farklı sebeplerle ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanına tepeden bakan jakoben zihniyetin, günümüz Türkiyesinde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Nasıl bugünün Türkiyesi dününkinden daha özgür, daha müreffeh ise inşallah yarının Türkiyesi de bugünkünden daha iyi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin gelecek asrına yön verecek Türkiye Yüzyılı vizyonunun, bu hassasiyetle şekillendiğini söyledi.

Önümüzdeki asrı, Mardin gibi dünya miras listesine giren şehirlerin tamamını hak ettikleri seviye ulaştıkları bir yüzyıla dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kadim şehirlerimizin dokusundaki kültürel zenginlik, kültür ekonomisi üzerinden şehrin zenginliğinin ve refahının artmasına katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

-"Daha yeni yeni oteller inşa ederek, burayı çok daha farklı hale getireceğiz"

Mardin'e bu yıl gelen ziyaretçi sayısının 3 milyon olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ne demek, şu anda Mardin bir çekim alanı oluşturuyor. Artık oteller falan yetmiyor, daha yeni yeni oteller inşa ederek, burayı çok daha farklı bir hale getireceğiz. Kültür geliştirme ajanslarıyla bu potansiyeli hayata geçirecek ilk adımı atıyoruz." dedi.

Mardin'de 3 bin yıldır gümüşü ilmik ilmik işleyen Süryani telkari ustalarının maharetlerini dünyaya tanıtacaklarını da belirten Erdoğan, "Kuşaklar boyunca mimarinin zirvesi sayılan eserler tasarlayan ve inşa eden sanatçılarımızı yeniden dünyaya mal edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık taş ustası kalmadığını söyleyen bir Mardin taş ustasına, "Ustam, sen yeni ustalar yetiştireceksin." dediğini aktardı.

Mardin'in taş ustacılığının sıradan bir olay olmadığını belirten Erdoğan, "Valimize de takıldık ve 'Buraya Mardin taşıyla öyle bir kültür merkezi yap ki toplantılarımızı artık o merkezde yapalım.' dedik. Bunun adımını da atmamız lazım. Binlerce yıldır bu topraklara değer katan kadim inançların günümüzdeki temsilcilerinin zengin mirasını, insanlığın ortak hafızasına inşallah kazandıracağız." diye konuştu.

Coğrafyanın binlerce yıllık emanetine hep beraber sahip çıkacaklarını, "yarın değil, hemen şimdi" diyerek Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılımızın vizyonunun başlıklarından biri olan değerler yüzyılının yaşadığı ve yaşatıldığı yer Mardin, bizim hem ilham kaynağımız hem yol arkadaşımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye Yüzyılı vizyonun etrafında kenetlenmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere, tarihi ve kültürü iyi öğrenmeleri, değerlere kalpleriyle sahip çıkmaları tavsiyesinde de bulunarak, şöyle devam etti:

"Şayet siz, bu seviyede bir medeniyet bilincine sahip olmazsanız, birileri gelir sizi kendi geçmişinize, kendi kardeşinize, kendi insanınıza düşman yapar. Unutmayınız, Türk'ü Kürt ile, Sünni'yi Alevi ile, Müslüman'ı Hıristiyan ve Musevi ile, doğuluyu batılı ile, kuzeyliyi güneyliyle, hangi sebeple olursa olsun insanımızın bir kısmını diğeriyle karşı karşıya getirmeye çalışan her proje, bu toprakların ve üzerinde yaşayanların düşmanlarının ürünüdür. Geçmişte bu oyuna defalarca geldik, bedelini maddi, manevi en ağır şekilde ödedik. Sadece son on yılda bunun pek çok örneğine beraberce şahit olduk. Hamdolsun, milletçe, artık bu oyunu görür görmez tanıyabilen ve bozacak adımları hemen atabilen bir idrak seviyesine ulaştık. Demokratik ve ekonomik kazanımlarımızdan aldığımız güç ve güvenle, geleceğimize umutla bakıyoruz. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonun etrafında kenetlenmeye davet ediyorum."

(Sürecek)