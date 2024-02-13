Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dubai Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title