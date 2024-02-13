Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü. - DUBAİ