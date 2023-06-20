Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru, Polonya ve Irak büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru, Polonya ve Irak büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.