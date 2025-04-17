Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sahte gündemle oyalanırken, biz ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken, biz işte bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi inşallah sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Türkiye'nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan Silvan Tüneli'nde kazı başlangıç töreninde konuştu. Erdoğan, "Rahmetli Özal, devrinin çok ötesinde politikalarla Türkiye'ye yeni bir ufuk çizmekle kalmamış, milli iradenin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Ülkemizin dışa açılma sürecinde ekonomiden hak ve özgürlüklere birçok alanda attığı vizyoner adımlarla Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi bir siyasetçi olarak ismini milletimizin kalbine yazdırmıştır. Kendisini bir kez daha minnetle, özlemle anıyor, ülkemize, milletimize ve demokrasimize yaptığı hizmetler için Mevla ondan razı olsun diyorum" dedi.

Son derece önemli ve tarihi nitelikte bir projenin ilk adımının atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz su hayatın, üretimin, medeniyetin, enerjinin membaıdır. Su yoksa bereket yoktur, yeşil yoktur, hayat yoktur. Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Ancak son yüzyılda iklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar da girerek artıyor. Dikkat ederseniz kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. İşte son olarak geçen hafta ülkemizde birçok ilimizi olumsuz etkileyen bir zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte çok daha zor günlerin beklediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, tam aksine su stresi çeken bir ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz" dedi.

Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların üç katı kadar baraj yaptık. Bin 298 adet barajımızda toplam 50 milyar metreküp su depoladık. Böylece depolanan su miktarını 184 milyar metreküpe çıkardık. Bin 820 sulama tesisini hizmete aldık. Sulamayı açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alan ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olarak 631 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Bunlar sayesinde 45 milyar kilowatt saatlik üretim kapasitemizi 112 milyar kilowatt saate çıkardık" diye konuştu.

81 ilin tamamının memba kalitesinde suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladıklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylelikle 41 milyon vatandaşımıza yıllık 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Güneydoğu Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP'ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi. GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. Ilusu, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı, Kral Kızı Dicle Ana Kanalı, Suruç Tüneli gibi devasa eserleri hamdolsun son 23 yılda hizmete verdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz ise Silvan projesidir. Bu projede Silvan Barajı'ndan alınacak su Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Ana Kanalı'na aktarılacaktır. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisiyle birlikte toplam 31 adet eser bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan Ambar, Kuruçay, Başlar ve Pamukçay barajları tamamlandı. Silvan Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan projesinin bileşenleri bittiğinde bölge ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır. Malumunuz şu an proje sahasında kuru tarım yapılmaktadır. Yani ağırlıklı olarak buğday arpa ve mercimek ekiliyor. Bölgenin sulamaya açılmasıyla hububat, pamuk, mısır, sebze, ayçiçeği gibi yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek. Ayrıca kuru tarıma göre ürün veriminde iki, üç kat artış yaşanacak. Toplam 255 milyar liraya maal olacak Silvan projesiyle 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız" açıklamasını yaptı.

Silvan Barajı ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesinin 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silvan projesinin ana bileşenlerinden Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli bu coğrafyanın kaderini değiştirecek, çok kritik bir tesistir. Silvan Tüneli 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. 13 bin 200 metre uzunluğundaki tünel saniyede 212 metre küp suyu sulama sahalarının ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek. Bu proje Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Şunun da bilinmesini isterim. Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafidir. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var" diye konuştu.

"Aç gözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmeye bakıyoruz. Biz, ülkemize musallat olan 40 yıllık belalardan kurtulmaya bakıyoruz. Biz 85 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini güçlendirmeye bakıyoruz. Biz bölgemizde barışı, istikrarı, huzuru sağlamaya bakıyoruz. Ne kadar çirkinleşseler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklardır. Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken, biz işte bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi inşallah sürdüreceğiz. Birazdan 'Ya Allah Bismillah' diyecek ve tünel delme makinesiyle Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına başlayacağız. Rabbim projeyi bitirmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Bu düşüncelerle projeye katkı sunan tüm bakanlarımıza, kurumlarımıza, yüklenici firmalara teşekkür ediyor, mühendis ve işçilerimizin eline sağlık diyorum." - ANKARA