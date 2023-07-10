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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi marjında bir araya geldi. Üçlü zirvenin ardından Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Vilnius'ta yarın düzenlenecek NATO Zirvesi marjında bir araya geldi. Üçlü zirvenin ardından Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında tarafların anlaştığını ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsveç Politika Haberler

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