Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un bir buçuk sene daha kaybetme tahammülünün olmadığını söyleyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un bir buçuk sene daha kaybetme tahammülünün olmadığını söyleyeceğiz" - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un bir buçuk sene daha kaybetme tahammülünün olmadığını söyleyeceğiz" - İSTANBUL
Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kurultayda en yakınındaki isim konuştu: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
Tepki yağıyor! Tecavüzden içeri giren Dani Alves, özgürlüğünü bakın nasıl kutladı