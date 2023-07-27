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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan İran Politika Güncel Haberler

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