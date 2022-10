Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kimsenin fark etmediği detay! Adeta rakiplerine mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ''İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye'' programına katıldı. Erdoğan'ın gençlerin sorularına yanıt verdiği salonda asılı pankartlar da gözlerden kaçmadı.

DUVARDAKİ PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Duvarda asılı bir pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yabancı dilde "Kazanan" yazması dikkat çekti. Bu durum, 2002'den bu yana AK Parti'yle çok sayıda seçim kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rakiplere bir mesaj olarak yorumlandı.

"MAŞALLAH DİYARBAKIR KIPIR KIPIR YERİNDE DURAMIYOR"

"Maşallah bugün Diyarbakır kıpır kıpır yerinde duramıyor" diyen Erdoğan, gösterilen sevgi ve coşku için teşekkürlerini sundu. Dün Malatya'da 60 bin kişinin, bugün Diyarbakır'da 70 bin kişinin katılımıyla toplu açılış törenlerini yaptıklarını belirten Erdoğan, "Diyarbakırlı kardeşlerimizle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hep söylüyorum ya 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin sevincini paylaştık hem de geçmişten bugüne bir Diyarbakır muhasebesi yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, önceden programladığı gibi 15 Ekim'de Diyarbakır'a gelebilmiş olsa Sur Kültür Yolu Festivali'ne de katılmış olacağını, Amasra'daki maden kazası sebebiyle program ertelendiği için festivale yetişemediğini hatırlatarak, "Ancak ilk gününden son gününe kadar Sur Kültür Yolu Festivali'nin özellikle de gençlerimizin sahip çıkmasıyla nasıl coşkulu bir şekilde yapıldığını takip ettim. Burada hem ülkemize hem Diyarbakır'a yakışır dünya çapında bir kültür faaliyeti yürütüldüğünü gördüm." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EMİN VE KARARLI ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Bu gurur verici etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibini kutlayan Erdoğan, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Çanakkale'de yapılan festivali yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Erdoğan, Diyarbakır'ın bu festivalin her yıl düzenlenen şehirler arasında yer aldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Festivalimizi her yıl değişen 5 büyükşehre de yaygınlaştırarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl Kültür Yolu'nu yapacağımız şehirleri İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet her gayret bizim için önemlidir. Milletimizin ve coğrafyamızın asırlık ihmallerini son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerle gidermenin mücadelesini verdik.

Hamdolsun bugün ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz. Gelişmiş ülkeler dahil dünya ekonomik krizlerle, güvenlik kaygılarıyla, siyasi ve sosyal kaos tehditleriyle boğuşulan bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı fotoğraf içinde Türkiye emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyorsa gerisinde böyle bir emek ve mücadele vardır. Ülkemizin sahip olduğu kalkınma altyapısının ve demokratik kazanımların bizi getirdiği bu seviyeyi daha ileriye taşımak istiyoruz."

"BUYURUN GENÇLİK BURADA"

Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de sizinle gurur duyuyorum. Birileri diyor ki 'AK Parti'nin gençliği yok.' Buyurun gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki haziranda sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek. Yaşınız doldu biliyorum, onun için de buradasınız. Milletimizin her bir ferdinin özellikle de sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıtlamasın. Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek, hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin, 85 milyon vatandaşının felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

İstasyon Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, "Bugün Diyarbakır çevre yolunun açılışını yaptık değil mi? Yolun güzelliğini gördünüz değil mi? Biz bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandil'e yol ararlar. Biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz, 'Hep birlikte Türkiye'yiz' derken, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz' derken birileri gibi istismar yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEN GENCİM ÇÜNKÜ GENÇLERLE BERABERİM"

Hayatının her döneminde olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerle birlikte yürüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Her mücadelemizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben gencim. Niye? Çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Beraberiz, biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gençler; nereye gidersek gidelim, milletimizle özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Çünkü biz Diyarbakır'ın ciğeri, meftunesi varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Gençlerimizin heyecanından ve coşkusundan ne kadar çok istifade edersek kendimizi o kadar bahtiyar addediyoruz.

Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her kesimden, her yaştan, her eğitim kademesinden gençlerimizle hem sohbet ettik hem güzel vakit geçirdik. Diyarbakır'a geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette de gençlerimizle bir araya gelmiştik. Ülkemizde, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak toplamda 6 milyonun üzerinde, sadece Diyarbakır'da 172 bine yakın gencimiz var. Dolayısıyla biz bu buluşmalarla aynı zamanda gençlerimizde ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz."

"HUZUR İKLİMİNİN OLUMLU SONUÇLARI"

Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın aslında Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri olduğunu bildiren Erdoğan, Diyarbakır'ın; tarihiyle, türküleriyle, lezzetleriyle, muhabbetiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla ayrı güzellikte bir şehir olduğunu söyledi.

"Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır, artık geride kaldı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır, şairin, 'Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır.' diyerek tarif ettiği eşkıyalardan kurtuldukça özünü yeniden bulmuştur." ifadesini kullandı.

Bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Surların, camilerin, kiliselerin, taş binaların, buram buram tarih kokan silüetleri belirgin hale gelmiştir. Hevsel bahçelerinin bitkileriyle, kelebekleriyle, çocuklarıyla, neşesi yerine gelmiştir. Şehrin dört bir yanında, ardı ardına yükselen fabrikalarda işine, aşına, geleceğine sarılan insanların alın terlerinin bereketi, haneleri doldurmuştur. Bu huzur ikliminin olumlu sonuçlarını, insanımızın günlük hayatından ekonomiye kadar her alanda görmek mümkündür. Bugün buradaki buluşmamızı da Diyarbakır'ın yeniden ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, kültür, sanat ve elbette gastronomi şehri haline gelme iradesinin bir sembolü olarak telakki ediyorum."

"SON BİR AY İÇERİSİNDE PUTİN'LE 5 GÖRÜŞMEM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasının ardından programı sohbet şeklinde devam ettirmek istediğini söyledi. Programda bulunan gençlerden biri, Batman'da geçen yıl gerçekleştirilen gençlik buluşmasında bir katılımcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürtçe selamlamasından etkilendiğini belirterek, "Kürtçe konuşmanın yasaklandığı ve Kürtçe konuşanların zindanlara atılıp işkence gördüğü Diyarbakır'dan ben de sizleri Kürtçe selamlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

PUTİN'IN "TÜRKİYE DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULABİLİR" AÇIKLAMASI

Genç, Kürtçe "Değerli Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepimiz sizi canı gönülden, yürekten çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. İyi ki varsınız." dedi. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi, 19 yaşındaki genç ise ilk kez oy kullanacağını belirterek, Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Türkiye'ye doğal gaz merkezi kurulabilir" açıklamasını ve Türkiye'nin tahıl koridoru sürecini nasıl sağladığını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gencin sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Özellikle tespit ettiğiniz soru, şu anda ekranları başında bizi izleyen milletim için çok büyük önem arz ediyor. Tabii biz, dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır, gerek Başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde, dünya liderleriyle sürekli görüşme halinde olduk. Sadece son bir ay içerisinde Sayın Putin'le 5 kez görüşmemiz var. Zelenskiy ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD başkanıyla telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz var. Eğer siz, bu tür görüşmeleri yoğunlaştırırsanız, bir araya gelirseniz onlarla siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerinizi arttırırsanız, tabii ki bu dostluk ne yapıyor? Zirve yapıyor. İşte biz bunu başardık. Biz bunu başardığımız için de o kritik dönemde Sayın Putin ile, Zelenskiy ile burada aracı olabilir miyiz diye bir adım attık ve her iki taraf da önce Antalya'ya dışişleri bakanlarını gönderdiler.

Daha sonra Dolmabahçe'ye bu tahıl koridoruyla ilgili adımı atmak için yine heyetlerini gönderdiler. Bu tahıl koridorundan şu anda 8 milyonu (ton) aşan bir tahılı dünyaya servis ettik. Sayın Putin'le yaptığımız son görüşmede de kendisinden, özellikle tabii bu arada, tahılın dışında bir de Afrika ülkesi başta olmak üzere, oraların az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerine neler aktarabiliriz, bunun adımlarını attık. O da neydi? Gübre konusu. Olay sadece tahıl değil. Gübre var. Çünkü kuraklığın yoğun olduğu bu ülkelere bir de gübreyle onların bu sıkıntısını gidermeniz gerekiyor. Sayın Putin'le yaptığım son görüşmede bunun da önünü inşallah aşacağız. Böylece bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübreyle bu adımı atacak ve Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz."