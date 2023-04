Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her eser milletin refahı için konmuş bir tuğla"

"Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır"

'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıldı

ADANA - Türkiye'nin en uzun 4.köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı. Video konferans yöntemiyle açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kentte 2016'da temeli atılan, çeşitli gerekçelerle yapımı bir süre aksayan ve ardından inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen köprü bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle törene katıldı. Seyhan Nehri üzerinde 1669 metre uzunluğa sahip köprü, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayıp kentin trafik yükünü rahatlatacak.

"Eser ve hizmet fırtınamız devam edecek"

Açılışta konuşan UIaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1700 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 4.köprüsü olan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete alıyoruz. Ülkemizin en önemli projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da inşa ediyoruz. Çarşamba günü ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açmıştık. Dün milli elektrikli trenimizde yolculuğu işletmeye başladık. Bugün de Seyhan Nehri üzerinde, gerdanlık gibi parlayan Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere kavuşturuyoruz. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete açmanın heyecanını bütün Adanalılarla birlikte yaşıyoruz. Eser ve hizmet fırtınamız devam edecek. 3 Mayıs'ta yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde Trabzon'da yeni Zigana tünelimizi hep birlikte açacağız. Nice dev hizmet ve eser açılmak üzere sırasını bekliyor olacak. Bizim için durmak yok. Türkiye'ye ulaştırma alanında çağ atlatan nice develere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni hayaller kurmak ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Hızla büyüyen şehir nüfusunun iki milyonu aşmış olması ve araç sahipliği de önemli derecede artmıştır" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın iki yakası biraya gelmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı açılışa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'de hizmet bütünlüğünün önemli parçası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana'nın iki yakası biraya gelmiştir. Kültürel bağ kuvvetlenmiştir. Ticari hayat canlanmıştır. Doğu-Batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. Bu da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır. Adana'nın iki yarası bir araya geldi, Türkiye'nin iki yarası da bir araya gelecektir inşallah" dedi.

"650 bin yeni konutla şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceklerini söyleyerek, "Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana'mızın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bugün Türkiye'nin bereketli toprakları Adana'da yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Türkiye gibi Adana büyüdükçe ulaşım başta olmak üzere yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana çevreyolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köprümüz sıradan ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu bin 700 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor. Köprüden 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kıret yolu üzerindeki yoğunluğu kaldırıyoruz. Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı olmak üzere inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm dillerinden bıkmıştı"

21 yıl boyunca Türkiye'de sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadıklarını aktaran Erdoğan, "21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm dillerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamam derken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Tüm Türkiye yüzyılın eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana'da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın enerjinin şehri Adana'nın üretimiyle, alın teriyle, dayanışmasıyla, Türkiye yüzyılının hak ettiği yeri almak hakkıdır. Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. 'Allah'ına kurban Adana' derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek şahlanışın temellerini atıyoruz"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye yüz yılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz. Köprü kurmuyoruz. Tünel açmıyoruz. Baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi, sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz. Otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın, yolları, 'Köprüleri mi yiyeceğiz desin. İHA, SİHA bizi mi doyuracak?' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, istihdam çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hesap hep destek verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, nice imkanlar ve fırsatlar çıkarıyoruz."

"14 Mayıs Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum"

Türkiye'nin kendi ihtiyacına yetecek petrole de kavuşacağını aktaran Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla Türkiye yüz yılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek köprü hizmete açıldı.