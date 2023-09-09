Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumunun ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Güney Kore ikili ilişkileri ele alınırken, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu. - YENİ DELHİ