Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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