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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur'

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin öldürülmesi ve CHP hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

-" Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor"

-"Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz"

-"Kaset kumpasıyla, 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Politika Haberler

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