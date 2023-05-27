Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin öldürülmesi ve CHP hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur"

-" Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor"

-"Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz"

-"Kaset kumpasıyla, 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler"