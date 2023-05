Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değildir, rehavettir, boş vermektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Keçiören 'Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlar Buluşması'na katıldı

"Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de ve Pennsylvania'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir"

"Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı"

"Milletimiz eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti"

"Başbakanın önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize milyarlarca dolar maliyeti oldu. Anayasa kitapçığını o zaman ki başbakan sayın Ecevit ve ortaklarının önüne fırlatan kimdi? Şuan Kılıçdaroğlu ile kol kola dolaşan kişi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de gerçekleşen STK ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

"Pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceğinize inanıyorum"

Keçiörenlilere 14 Mayıs'ta kendisine ve Cumhur İttifakı'na verdiği destek için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Keçirören'in Pazar gününe aynı dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum. Gençlere seslenen Erdoğan tüm muhataplarınıza el ele kol kola yürümeye var mısınız. Gümbür gümbür pazara var mıyız. Pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceğinize inanıyorum. 14 Mayıs'ta Keçiören'in şahsıma ve Cumhur İttifakı'na muhabbetini ortaya koydunuz yüzde 52 buçuk oy oranıyla bize destek veren Keçiörenli kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Dün Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, 50 bin kişiye hitap ettiğini söyledi. Bu toplantıyı yağmur olduğu için kapalı salonda yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan," Açık alanda yapmış olsaydık en az 50 bin 60 bin toplanırdık. Şimdi bunu sandıklarda toplayacağız. Malatya'dan Sivas'a geçtim. Sivas'ta 100 bin. Yiğidolar coştu, caddelere doldu. Bu defa diyorum ki Pazar günü Ankara birinci bölgesi, ikinci bölgesi ile sandıklara dolacak. Hesapları alt üst edecek" açıklamasını yaptı.

-"Parlamentoda çoğunluğun 323 milletvekili ile Cumhur İttifakına verilmesi hem güven hem irade beyanıdır"

Keçiörenlilerin yüzde 53'ü aşan oy oranıyla mecliste Cumhur İttifakı dediğini söyleyen Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz. Parlamentoda çoğunluğun 323 milletvekili ile Cumhur İttifakına verilmesi hem güven hem irade beyanıdır. Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda zemin oluşturdu. Yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ayakları altına aldı. Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Milletimiz 3 ayda 5 ayda 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı bir puan eden malum partiler hesap uzmanı ya Bay Bay Kemal. Ondan yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bir puanla. Bu nasıl da bir hesap uzmanıymış. Bununla CHP ayakta kalabilir mi" açıklamasını yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nı kendilerine destek verenlerle birlikte kuracaklarını ifade eden Erdoğan,"Keçirenden tüm Türkiye'ye sesleniyorum Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 Cumhur İttifakının parlamento milletvekilleriyle önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı şekilde devam ettirecek, farklı şekilde Türkiye'nin geleceğini kuracağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber kuracağız. Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından teröristlerden alıyorlar. Biz Allah'tan, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Bugüne kadar böyle geldik, bunda sonra da böyle geleceğiz. Gençlerimiz ekonomisini Londra'daki tefecilere IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir . Senin her yerin hesap uzmanı olsa, yanındakiler hesap uzmanı olsa ne yazar. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk" dedi.

"Bay Bay Kemal ve avenesinin yaptığı oyunlara bakmayın"

Türkiye'nin IMF ile olan bütün bağlarını 2013 yılında kopardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bunlar IMF komiserleri ile yaptıkları görüşmelerde bize tavsiyelerde bulundular. IMF'den borç alın dediler. Biz IMF ile ilişkimizi 2013 'te kestik 23 buçuk milyar dolar borcu sıfırladık. O zaman Merkez Bankamız rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara rezervi çıkardık. Yine inşallah bu rezervi yakalayacağız. Bizim sıkıntımız yok. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin yaptığı oyunlara bakmayın. Bay Bay Kemal ve avenesinin yaptığı oyunlara bakmayın" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimiz dergi kapakları üzerinden kendine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir"

"Bunların hepsi gelip geçici oyunlardır. Milletimiz dergi kapakları üzerinden kendine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir"diyen Erdoğan," 14 Mayıs'ta istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'teki bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs'a taşımanızı istiyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da Cumhurbaşkanlığında da sergilememiz lazım. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli" diye konuştu.

-. "Vesayet güçlerinin milletin iradesini gasp etmesine yol vermedik"

Türkiye'nin eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çektiğini söyleyen Erdoğan, Başbakanın önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkeye milyarlarca lira maliyeti olduğunu belirtti. Erdoğan," İstikrarsızlığın bedelini sadece siyaset kurumu değil tüm Türkiye ödedi. Gencimiz iş bulamadı, turizmcimiz turist yolu gözledi. Bir avuç elit dışında sanayicisiyle, çiftçisiyle, memuruyla, ev hanımıyla milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile tersine çevirdik bunu. Vesayet güçlerinin milletin iradesini gasp etmesine yol vermedik. Yasama, yürütme, yargı arasında güç çekişmesinin yaşanmasına müsaade etmedik. Her organın kendi yetki alanı içinde kalmasını sağlayarak ülkemizin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesine engel olduk. Bunu milletimizin yardımıyla başardık" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan,"Siz bize sahip çıktınız biz de sizin hakkınızı hukukunuzu koruduk. Siz bize destek verdiniz biz de her yerde diklenmeden dik durduk. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yasama, yürütme ve yargının eş güdüm içinde, uyum içinde çalışarak millete hizmet etmesini temin edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bunu Keçiörenli kardeşlerimizin desteği ile yapacağız. Önümüzde sayılı günler var. 4 gün sonra yine seçim var. Pazar günü oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle beraber eşimizin, dostumuzun, muhakkak sandığa gitmesini sağlayacağız. Rehavete kapılmak, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık, sandıkta da Allah'ın izni ile zafere yürüyeceğiz. Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, boş vermektir, nasıl olsa öndeyiz kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Keçirörenli komşularımdan bu sefer rekor beklediğimin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Beni mahcup etmeyeceğinizi iyi biliyorum" açıklamasını yaptı.

-. "Muhalefetin gerilim siyasetine rağmen hiçbir insanımızın burnu kanamadı"

Gerek Ankara, gerek Türkiye olarak 14 Mayıs günü demokrasi adına çok başarılı bir sınav verildiğini aktaran Erdoğan bütün provokasyonlara rağmen milletin sandığa akın ettiğini söyledi. Erdoğan,"Muhalefetin gerilim siyasetine rağmen hiçbir insanımızın burnu kanamadı. Haysiyet cellatlarına rağmen millet tercihini sandığa özgürce yansıttı. Tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız olgunluk, suhulet içinde, huzur ve barış içinde oylarını kullandı, kararlarını beyan etti. Yıllarca bize demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini bile kıskandıran rekor bir oyla Türk Milleti iradesini ortaya koydu. 14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasisinin gücünü görmedik aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne açıklamalar yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı birlikte ne açıklamalar yaptılar. Bunların tamamını Pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Bütün bunlar ne dediler, Türkiye'ye atılan diktatörlük iddialarıyla yol yürümek istediler. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götürmeyenlerin karalama kampanyalarında Türkiye yüzde 90,'a seçmen olarak oyunu kullandı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi, psikolojik harekatlar vardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalan ve bühtanlar vardı. Bay Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki. CHP genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyaseti vardı. 14 Mayıs'ta sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık" dedi.

" Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik" diyen Erdoğan," Diktatör ikinci tura kalır mı. Diktatör işini ilk turda bitirir. Dünyada bunun örnekleri çok. Biz diktatörlüğe değil, milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, korku, iftira siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünmemesi gerektiği gösterdik. Bunlarla beraber Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin basiret seviyesini, ferasetini dost düşman herkese gösterdik. Sandıkları bayram yerine çeviren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. O gece sizlerin bu duruşunu hazmedemeyenler de çıktı. O gece demokrasimiz adına yaşamak istemeyeceğimiz yalanlara şahit olduk. Sandıkların 10'da birini açmadan CHP genel Başkanını Cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bal gibi bildikleri halde öndeyiz, kazanıyoruz diyerek seçmenlerini kandırmaya çalıştılar. Gece boyunca hiç ara vermeden bu yalan furyasını inatla sürdürdüler" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şimdi çıkmışlar utanmadan, arlanmadan kandırdıysak CHP'lileri kandırdık bundan size ne diyorlar. Hatalarını kabul etmek, milletimizden ve CHP'li vatandaşlarımızdan özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Çok açık ve net söylüyorum. Bize oy vermese de biz CHP'li vatandaşlarımıza böyle davranılmasını, böyle hakaret edilmesini, böyle aşağılanmasını kabul etmiyoruz. Her seçim öncesinde CHP'li seçmene istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından tıpış tıpış oy vereceksiniz diyerek dayatılmasını sindiremiyoruz. Koltuklarını kaybetmek istemeyen siyasetçilerin her ne sebeple olursa olsun milletimize yönelik kibirli dil kullanması asla hoş görülemez. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset yapılmaz. Gazi2nin hürmetine hala CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Bu vatandaşlarımızın mevcut CHP yönetiminin bölücüler ve FETÖ'cülerle yaptıkları pazarlıklara da itiraz ettiklerini biliyorum. Kandil'deki PKK elebaşlarının her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'na oy istemesi en çok samimi CHP'lileri rahatsız ediyor."

"CHP'nin başındaki zatın reklam ajansı gibi çalışmaları en bu vatandaşlarımızın başını öne eğiyor"

Millet İttifakı'nın mitinglerini eleştiren Erdoğan," Pensilvanya'daki alçakların CHP'nin başındaki zatın reklam ajansı gibi çalışmaları en bu vatandaşlarımızın başını öne eğiyor. Bay Bay Kemal senin o teröristlerden en farkın var. Onlar dana destek veriyorlar. Kalkıp sizin desteğinize ihtiyacım yok diyebiliyor musun. Oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü ne diyor Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor. Ardından it sürüleri, it sürüleri diyor. Bu da HDP'li en ufak bir şey söyleyemiyorsun Bay Bay Kemal. Söyleyemez, kapalı kapılar ardında bunlarla yaptığı görüşmeler ortada. Özetin özeti mahiyetindeki tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? İtiraz etmedikleri gibi kana kan, intikam intikam çağrıları altında ortak miting yaptılar. Meydan meydan dolaşıp 6- 8 Ekim olaylarında aralarında kurban eti dağıtan Yasin Börü evladımızı 51 Kürt Kardeşimizi bunlar Diyarbakır'da şehit ettiler mi?. Bu Selo o çağrıyı yapan terörist değil mi? Selo'nun Kavala'nın ne günahı var diyor. Kavala gezi olaylarının mimarı. Selo'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi. Çıkaracağım, onun içeride oluşu beni rahatsız ediyor diyor. Ben vatansever, milletsever kardeşlerime inanıyorum bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. PKK'nın kurulduğu köye gidip buralara bahar gelecek diye video çektiler. Zafer işaretleri ile milleti selamladılar. 14 Mayıs'ta milletten tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek acıkmalarını alkışlarla karşıladılar. Şimdi bize ahlak dersi, Cumhur İttifakına da milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor. Sevsinler seni Bay Bay Kemal, sen ne zaman Milliyetçi oldun ya. Bunlar böyle akşam başka, sabah başka, bunlarda her numara var. Pazar günü bunlara inşallah sandıkları siyaset mezarı yapalım. 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz" dedi.

"Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske" diyen Erdoğan," Benim milletim bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp Ankara'da vatan millet diyerek kimseyi kandıramazlar. 28 Mayıs işte bunun için bir fırsattır. Buna hazır mıyız. 28 Mayıs'ın diğer huşlar yanında ülkemizde muhalefette de bir değişime vesile olacağına inanıyorum. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır milletimizin huzurundayız. Hiç kimseyi ayırmadık, ayrıştırmadık, kimseyi karıştırmadık, kimseye de karıştırmadık. Kimseyi meşrebi ile, kökeni ile, kılık kıyafeti ile asla ilgilenmedik. Herkesi kucaklamanın, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük alanını genişletmenin gayretinde olduk. İnsanlarımızın karşısına hem eser ve hizmetlerimizle çıktık" dedi.

28 Mayıs'tan sonra yapacaklarını seçim beyannamesinde detaylandırdıklarını söyleyen Erdoğan, ekonomiden, sağlığa, turizme kadar her konuda atılacak ilave adımları, hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı. Erdoğan eğitim alanında, sağlık alanında önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirtti. Erdoğan," Ankara Büyükşehir belediye başkanlarınız ne yaptı. Biz Ankara'mızda Bilkent, Etlik Şehir hastanelerimiz yaptık mı? Nereye geldiğimizi biliyorsunuz son 21 yılda Ankara'ya neler yaptığımızı görüyorsunuz. Aynı şekilde CHP Zihniyetinin bu ülkeye daha nice yaptıklarını da sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bir tarafta milletine verdiği sözleri hepsini yerine getirmiş bir kardeşiniz var. Diğer tarafta sabah söylediği akşam inkar eden adı çarkçıya çıkmış bir zat var. Bir tarafta 85 milyonun tamamı için çalışan, koşturan sizden biri var. Diğer tarafta toplumun yarısını vatanını satmakla itham edecek kadar muvazeneyi yitirmiş bir at var. Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş sorumluluk sahibi bir yönetim var. Diğer tarafta meydanlarda bedava ev vadedip, seçimden sonra depremzedelerimizi kapı dışarı eden bir vicdansızlık var. Buradan çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Traktörleri aldınız mı? Evleri aldınız mı? Her yer böyle. Yalan üstüne yalan. Bunlar bizimle rekabet edemezler. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023