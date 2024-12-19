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Çopuroğlu: AK Parti'nin Oyları Yükselişte

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 2024 yılında Cumhur İttifakı'nın oylarının sahada yükselişe geçtiğini belirtti. Çopuroğlu, Kayseri Uluslararası Havalimanı'nın açılışının önemli bir başarı olduğunu vurgularken, Türkiye'nin dış siyasetteki gelişmelerini de değerlendirdi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu: "Cumhur İttifakımızın ve AK Partimizin oyları sahada hissedilir bir şekilde yükselişe geçti"

ANKARA - AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Cumhur İttifakımızın ve AK Partimizin oyları sahada hissedilir bir şekilde yükselişe geçti" dedi.

Çopuroğlu, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. 2024 yılında hayata geçirilen Kayseri Uluslararası Havalimanı hakkında konuşan Çopuroğlu, 2024 yılı 'Yapamazsınız, işletemezsiniz, açamazsınız dedikleri" ama hayata geçirilen Kayseri Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı bir yıl oldu. Ama bunu sadece havalimanı için söylemediler. Türkiye'ye özel söylediler. İHA için söylemişlerdi. SİHA için söylemişlerdi. ve en sonunda da uzay için söylemişlerdi. Uzaya çıkmak kim, biz kim demişlerdi. Artık biz uzaya çıktık. 2024 yılına şöyle baktığımızda birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yakın coğrafyamızdaki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, iç ve dış siyasetteki gelişmelere baktığımızda dış siyasetin iç siyaseti bu kadar etkilediği bir yıl olmuş mudur? Çok kestiremiyorum" diye konuştu.

"Cumhur İttifakımızın ve AK Partimizin oyları sahada hissedilir bir şekilde yükselişe geçti"

Cumhur İttifakı oylarının yükselişte olduğunu ifade eden Çopuroğlu, "Cumhur İttifakımızın ve AK Partimizin oyları sahada ciddi manada hissedilir şekilde bir yükselişe geçti. Sebebi nedir? Suriye'de, Libya'da izlediğimiz politika, mesela yakın tarihte hiç toprak katan bir lider olmuş mudur? Azerbaycan'ın Karabağ kısmını kazanılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısı olduğunu düşünenlerdenim. Suriye'de güzel haberler geliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde nereden güzel haberler gelecek diye hep beraber bekliyoruz. Sahada gezdiğimize, dolaştığımızda bize aynen vatandaş tebriklerini iletiyorlar, mutlu olduklarını iletiyorlar" dedi.

Bir basın mensubunun Türk İş'in açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili sorusu üzerine Çopuroğlu, "Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili olanlarımız çıkar açıklamayı yapar. Çok zaman kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu konudaki değerlendirmelerine hep beraber şahit olacağız. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu: AK Parti'nin Oyları Yükselişte
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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