Çınar: "Türkiye Yüzyılının en güçlü kaynağı çocuklarımızdır"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Konak Anaokulu öğrencilerini Aile Yaşam Merkezinde ağırladı. Başkan Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılının en güçlü kaynağının geleceğe umutla bakan çocuklar olacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, depremzede çocuklarda travmasının oluşmasının önüne geçmek, onları sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla başlattığı sosyal ve kültürel etkinliklere aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt İlçesinde hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, çocukların depremin travmasını en hızlı şekilde atlatabilmesi için oyunların iyileştirici gücünden yararlanılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatının ardından gerek konteyner kentlerde düzenlenen etkinlikler gerekse de ilçenin farklı noktalarındaki sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim merkezlerinde gerçekleşen organizasyonlar, çocukların geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sunuyor.

Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde misafir edilen minik öğrenciler, kendiler için özel olarak ayarlanan oyun alanlarındaki eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşıyorlar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Aile Yaşam Merkezinde ki etkinliklere katılan Konak Anaokulu öğrencileri ise zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sunacak oyunlar oynadılar. Minikleri etkinlik sırasında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklarla oyunlar oynayıp hediyeler dağıttı.

Çocukları mutlu etmenin temel görevlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımız yaşadığımız sıkıntılı günlerden çok fazla etkilendiler. Depremden arda kalan izleri çocuklarımızın hafızalarından arındırmak içinde her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Gelişimlerini ve sosyalleşmelerini düzenleyecek psikolojik desteğin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de moral vermeye çalışıyoruz. Çocuklar bizim en büyük umudumuzdur. Yüzlerini bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize. Aile Yaşam Merkezimizdeki etkinliklerden yararlanan çocuklarımız ile ilçemizin farklı bölgelerindeki anaokulu ve ilkokulu öğrencilerini bir araya getirerek onların sosyalleşmelerine ve hayata daha umutla bakmalarına yardımcı oluyoruz. Yaşadıkları deprem felaketinin psikolojisini atlatarak yeniden gülümsemeleri ve keyifli vakit geçirmeleri bizi mutlu ediyor. Belediye olarak ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve dezavantajlı gruplardaki hemşehrilerimize yönelik sosyal faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatıp, birlikte iyileşeceğiz. Aile Yaşam Merkezimizde minik öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz bu tür etkinliklerde bugüne kadar ki hizmetlerimizin bir parçasıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kıymetli çocuklarımıza sahip çıkmak, onları her türlü tehlikeden uzak tutmak, güzel bir gelecek sunmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızla bir araya gelmek, onların mutluluğuna ortak olmak çok güzel, her şey onlar için. Her çocuk bir umuttur, geleceğe umutla bakmak içinde çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkıyoruz. Onlar ülkemizin geleceği, onları çok seviyoruz ve her zaman yanlarında olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılının en güçlü kaynağı hiç şüphe yok ki; geleceğe umutla bakan çocuklarımız olacaktır. Çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarının en güzel bir şekilde geçmesini de yürekten temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA