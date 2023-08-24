Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş ile Kuşak ve Yol İşbirliğini İlerletmeye Çağırdı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi. Xi, Çin ve Bangladeş'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve ekonomik tamamlayıcılığı sağlamaya çağırdı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Bangladeş'i yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve ekonomik tamamlayıcılığı sağlamaya çağırdı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile görüşen Xi, tarafların altyapı, bilişim teknolojisi, yeni enerji ve tarım gibi çeşitli alanlarda da işbirliğini artırmasını istedi.

Çin ve Bangladeş arasında geleneksel bir dostluk olduğunu belirten Xi, iki tarafın işbirliğini derinleştirme isteklerinin bir işareti olarak 2016 yılında ikili ilişkileri stratejik işbirliği ortaklığına yükselttiğini hatırlattı.

Günümüzde hem Çin hem de Bangladeş'in kendi kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin kritik bir aşamasında olduğunu belirten Xi, Bangladeş ile kalkınma stratejilerinin sinerjisini güçlendirmeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, ikili stratejik işbirliği ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya ve iki ülke halkına daha çok fayda sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Hasina'yı ülkesinin Yeni Kalkınma Bankası'na katılımı dolayısıyla tebrik eden Xi, Çin'in çok taraflı meselelerde Bangladeş ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, uluslararası eşitlik ve adaletin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumaya istekli olduğunu söyledi.

Hasina ise Xi'nin 2016 yılında Bangladeş'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Ülkesinin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesine ve ekonomik kalkınmasına sağladığı paha biçilmez destekten dolayı Çin'e teşekkür eden Hasina, bu desteğin Bangladeş'in kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Hasina, Bangladeş ile Çin arasındaki sağlam ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin içişlerine karışmama ilkelerine dayandığını söyledi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle Xi'yi tebrik eden başbakan, Kuşak ve Yol işbirliğinin Bangladeş için yeni bir kalkınma kapısı araladığını belirtti.

Bangladeş'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesindeki önemli rolünü takdir ettiğini belirten Hasina, ülkesinin Çin ile ilişkilerini derinleştirmeye ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hasina, BRICS mekanizmasının büyümesinin, gelişmekte olan ülkelere yeni kalkınma fırsatları getireceğine inanıldığını sözlerine ekledi.