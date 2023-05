CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Kılınç: 'Hiçbir sandığı boş bırakmadık'

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, yurt dışı oylarla ilgili "Hiçbir sandığı boş bırakmadık. An an haberleşiyoruz, görüntüler alıyoruz. Halkımızın iradesinin gerçekten sorunsuz yansıması için; sadece CHP'nin oylarını korumak için değil, iradenin, hangi partiye oy vermiş olursanız olun en doğru şekilde yansıması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Remziye Demirkol'un KRT TV'deki 'Gün İzi' programına konuk oldu. Programda seçim güvenliğiyle ve yurt dışı oylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kılınç, şunları söyledi:

"CHP'Lİ BİRLİKLER ÖNEMLİ GÖREVLER YAPTILAR: Yurt dışındaki sandıklarda bir gerilim var. Bir önceki hafta sonu gerilim yüksekti. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa buralardaki temsilciliklerde daha çok AKP ile Yeşil Sol Parti taraftarları arasında gerilimler oldu. Bazı noktalarda MHP ile Sol Parti arasında gerilimler oldu. Bu gerilimlerin tümü sarayın Türkiye'yi yönetme ve seçim sürecini yönetirken gerginliği arttırma politikalarının yansımaları. Umudumuz, bu geçtiğimiz hafta sonu gerilimin az olmasıydı. Gerçekten de öyle oldu. Burada da CHP'li birlik yöneticilerine Bülent Tezcan'ın talimatları oldu. Hem gerilimi azaltıcı, hem gerilimi kontrol altına alıcı, hem de mutlaka bir insanımıza, bir seçmenimize, bir zarar gelmemesi ve bütün seçmenlerin oylarını kullanabilmesini sağlayacak ortamın yeniden düzenlenmesi konusunda CHP'li birlikler, seçim temsilcileri önemli görevler yaptılar.

AKP'Lİ SANDIK KURULU ÜYELERİNİN SEÇMENİ YÖNLENDİRME ALIŞKANLIĞI VAR: CHP'nin oylarına karşı sandıklarda çeşitli girişimler var. Bunların bir kısmı kamuoyuna da yansıdı işte. Örneğin; Sidney'de bir oy pusulasında AKP damgasının, 'Evet' mührünün çıkmış olması. AKP'li sandık kurulu üyelerinin seçmeni yönlendirme, yönetme alışkanlığı var. Ama bunu sandık başında yapamaz. Tüm bunları CHP'nin seçim temsilciliği ve sandık görevlileri, müşahitleri, Millet İttifakı'nın müşahitleri, gönüllülerle bunların tümünü engelleyebildik. Tutanağa aldık, hatta bazı AKP'li sandık kurulu üyelerinin, sandık kurulu üyeliğinin, yine sandık kurulunun kararıyla sonlanmasına neden olacak girişimlerde bulunduk. Daha fazlası da var.

BİZE DÜŞEN GÖREV, BİR OYUN BİLE HEBA OLMAMASI: İçimiz rahat değil, çünkü bir seçim güvenliği yok. O zaman bize düşen görev, bir oyun bile heba olmaması. Oylar bize emanet. Bu emaneti en doğru şekilde taşıyabilmek bizim görevimiz. Bir önceki seçime göre bu seçimlerde, yani 2018 seçimlerine göre 2023 seçimlerinde oy kullanılan 50-60 ülke sayısı 73 ülkeye çıkarılmış oldu. Temsilcilik sayısı da 151'e çıkarılmış oldu. Oy pusulalarının, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından temsilciliklerimize gönderilme aşamasından itibaren, seçim malzemeleri gönderilme aşamasından itibaren, yurt dışı seçim zinciri dediğimiz bütün aşamalarını yüzde 100 kontrol etme zorunluluğu hissettiğimiz için bunların bütün mekanizmalarını kurduk. 151 temsilciliğimizde oylama bugün bitiyor. 124 temsilciliğin oy torbaları İstanbul Havaalanı'na yoğunluklu olarak geliyor. Bunun 110'u İstanbul Havaalanı'na geliyor. Yurt dışı oy torbalarını getirecek 91 uçak İstanbul Havaalanı'na inecek.

YOL BOYUNCA OYLARIN BAŞINDA DURULUYOR: Sondan başlayalım, 322 torbayı aldık. 264 torbayı bekliyoruz. İstanbul Havaalanı'nda bulunduğu mekanın kapısında CHP'li seçim kurulu temsilcisi var. Torba uçaktan alınmaya gidilirken CHP'li Ulaştırma Komisyonu'nun üyesi var. Torba uçakla gelirken, diplomatik kurye dediğimiz resmi devlet görevlisinin yanında, yurt dışında oy pusulalarının torba halinde temsilcilikten havaalanına getirildiği yerde biletlemesi genel merkezimiz tarafından yapılmıştır. Onlara diplomatik kurye eşliği diyoruz. Dolayısıyla CHP, zincirin, yani oy pusulasının temsilciliğe gidip alınması, saklanması, kilitlenmesi, kilidin birinin CHP'ye ait olmasından tutun, oy torbalarının Atatürk Havalimanı'nda depolandığı deponun 7 kilidinden biri bize, biri AK Parti'ye, biri MHP'ye, biri İYİ Parti'ye ve diğerleri de seçim kurulu hakimi, müdürü ve bir görevliye ait. Gümrüklerde oy kullanma kısmı var. Onlar ayın 14'ünde saat 17.00'a kadar devam edecek. Yani bu akşamdan itibaren yurt dışı seçmenin oy kullanma biçimi de gümrüklerde yurt içi seçim gibi devam edecek ama yedi yirmi dört devam ediyor.

SÜREKLİ TETİKTE OLDUK, HİÇBİR SANDIĞI BOŞ BIRAKMADIK: 60 milyon Türkiye'de oy kullanılırsa yurt dışından da 2 milyon oy kullanılırsa bu bir kat sayıya dönüşüyor. 0,40 olabilir yaklaşık olarak. Bu katsayı, her ile bir artış olarak yansıyor milletvekili seçiminde. Yurt dışı seçmeni olmayana oy kullandırma, yerine oy kullandırma, birlikte oy kullanmak için kabine girme, tüm bunları gördük. Esasen AKP'nin de seçimle ilgili programının böyle olduğunu bildiğimiz için hiçbir sandığı boş bırakmadık ve bütün sandıklarda görev alacak arkadaşlarımızı iki ay boyunca eğittik. Yurt dışı seçimi başka bir şey, yurt dışı seçimiyle ilgili sürekli eğittik ve sürekli tetikte olduk. Kamuoyuna yansımayan da çok şey var. Onları da biliyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. An an haberleşiyoruz, görüntüler alıyoruz. Halkımızın iradesinin gerçekten sorunsuz yansıması için, sadece CHP'nin oylarını korumak için değil, iradenin, hangi partiye oy vermiş olursanız olun bunun en doğru şekilde yansıması için elimizden geleni yapıyoruz."