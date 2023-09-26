CHP Milletvekili Türker Ateş, Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Sorununu Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Gerede Çayı'nda deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır çözülemeyen kirliliğe karşı köylülerin isyanını Meclis gündemine taşıdı. Ateş'e sorunlarını anlatan bir köylü, 'Yerel yöneticiler hep zenginlerin çıkarını gözetiyor. Hepsi tabakhane sahiplerinin çıkarlarını koruyor. Encümenlerin hepsi AK Partili. Hepsinin tabakhaneleri var. Bu pisliği bize yaşatan onlar. Tabakhane olmalı ama arıtma yapılmalı. Biz de AK Partiliyiz' dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Gerede Çayı'nda deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır çözülemeyen kirliliğe karşı köylülerin isyanını Meclis gündemine taşıdı. Ateş'e sorunlarını anlatan bir köylü, "Yerel yöneticiler hep zenginlerin çıkarını gözetiyor. Hepsi tabakhane sahiplerinin çıkarlarını koruyor. Encümenlerin hepsi AK Partili. Hepsinin tabakhaneleri var. Bu pisliği bize yaşatan onlar. Tabakhane olmalı ama arıtma yapılmalı. Biz de AK Partiliyiz" dedi.

Bolu Milletvekili Türker Ateş, Gerede Çayı'nın (Ulusu Deresi) kıyısında bölgeden köylülerle bir araya geldi. Ateş, derede gözle görünür hale gelmiş olan ve sanayi tesislerinin oluşturduğu belirtilen kirliliğin başta Bolu olmak üzere çayın geçtiği 238 kilometrelik alan içinde geniş bir çevre için önemli bir sağlık sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Kirlilikten köylülerin gündelik yaşamlarının yanı sıra çiftçilik ve hayvancılık gibi faaliyet alanlarının da olumsuz biçimde etkilendiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Gerede, gelişen bir ilçe. Bu iş doğayı katletme noktasına geldiyse bunun telafisi çok zor. Bir doğayı katlettiğimiz zaman onun geri dönüşü 5 senede olmaz. Bölgede geleneksel üretim olan deri ve diğer karma alanlarda organize sanayi bölgeleri faaliyet gösteriyor. Öncelikle Gerede Çayı'ndaki kirliliğin kaynağının belirlenmesi, ardından bir an önce bu çevre felaketinin durdurulması gerekiyor. Köylülerimiz uzun zamandır yaşanan bir kirlilikten dert yanıyor" dedi.

"ATA TOPRAĞIMIZI TERK ETMEK İSTEMİYORUZ"

Ateş, çaydaki incelemesinde köylülere seslerini yetkililere duyurma, konuyu TBMM gündemine taşıma sözü verdi. Vatandaşlar da uzun zamandır yaşadıkları sorunları milletvekili Ateş ile paylaştı.

Köylüler, "Yıllardır bu pisliği durduramıyoruz. Deri OSB, Karma OSB ve evsel atıklar bu kirliliğin nedeni… 'Arıtma var' deniyor ama görüyorsunuz suyun durumunu… Aşırı koku oluyor, derede kurbağa bile yaşamıyor, su canlılarını kaybettik, dereden su içen hayvanımız da ölüyor. Durumumuz çok sıkıntılı" diye konuştu.

"BU PİSLİĞİ BİZE YAŞATAN ONLAR. TABAKHANE OLMALI AMA ARITMA YAPILMALI. BİZ DE AK PARTİLİYİZ"

Bir diğer köylü, "Yerel yöneticiler hep zenginlerin çıkarını gözetiyor. Hepsi tabakhane sahiplerinin çıkarları koruyor. Kaymakam bile 'sorun beni aşıyor' diyor. Vali sadece gelip izliyor, onun da gücü yetmiyor. Encümenlerin hepsi AK Partili. Hepsinin tabakhaneleri var. Bu pisliği bize yaşatan onlar. Tabakhane olmalı ama arıtma yapılmalı. Biz de AK Partiliyiz" dedi.

KİRLİLİK VE NEDENİ İL RAPORUNDA TESPİT EDİLDİ, NE ÖNLEM ALINDI?

CHP'li Ateş, Gerede Çayının Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı raporunda, "en fazla kirlenmeye maruz kalan akarsular arasında gösterildiğine ve kirlilik yükünün bölgedeki deri sanayiinden kaynaklandığı tespit edildiğini" hatırlattı. Konuya ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soru önergesi de veren Ateş şunları sordu:

"Gerede Çayındaki kirlilik seviyesinin ve nedenlerinin tespitine yönelik Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışmalar hangi sıklıklarla yapılmaktadır? Bölgede var olan kirliliğin giderilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalışmalar hangi aşamalardadır? 2021 yılı Bolu İli Çevre Durumu raporunda, Gerede Deri İhtisas OSB'nin atık sularını Gerede Çayına deşarj ettiği görülmektedir. OSB içerisindeki Atıksu Arıtma Tesisi'nin standartlara uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği en son ne zaman denetlenmiştir? Denetim sonucunda herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmış mıdır? Aynı raporda, Gerede OSB'nin Atıksu Arıtma Tesisi bulunmadığı belirtilmektedir. Gerede OSB'nin atık sularını nasıl deşarj ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Gerede OSB atık sularını hangi yolla deşarj etmektedir? Gerede Çayına usulüne uygun olmayan bir biçimde atık bıraktığı tespit edilen şirketler var mıdır? Varsa, bu şirketlere hangi yaptırımlar uygulanmıştır?"