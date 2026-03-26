CHP'li Gürer, çiftçilere ve nakliyecilere akaryakıt desteği istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması ve tarım sektörüne akaryakıt desteği sağlanması gerektiğini vurguladı. Gübre ve yem konusunda Türkiye'nin kendine yeterliliğinin artırılması gerektiğini belirten Gürer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için acil önlemler alınması gerektiğini savundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Akaryakıtta ÖTV ve KDV kaldırılmalı ve tarım kesimi ile nakliyecilere akaryakıt desteği sağlanmalı. Tarım kesimine verilen akaryakıt desteği artırılmalı. Kırmızı mazot uygulamasına acilen geçilmeli." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın tarımdaki sorunların katlanmasına yol açtığını savundu.

Gübre ve yemde Türkiye'nin kendine yeterliliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Gürer, tarıma ilişkin önerilerini sıraladı.

Acilen üretici girdi fiyatlarında indirim sağlanmasını isteyen Gürer, "Hayvansal ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliği için mevcuda ek muafiyetler sağlanmalıdır. Özellikle topraktan uzaklaşmış kırsalda yaşayan küçük aile tipi işletmelerin toprakla tohumu buluşturması ve boşalan ahırların yeniden sürece katılmasını sağlayacak ürün alım garantili, maliyet ve makul karar ile alım fiyatı oluşturulması ve yem destekli, Cumhurbaşkanlığı tarafından bir çağrıda bulunulması ihtiyaçtır. 2025 yılı destekleri halen ödenmemiştir. Destekler hemen hesaplara yatırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gübrede en az yüzde 50 oranında kamu sübvansesi sağlanması gerektiğini savunan Gürer, tarımda kullanılan akaryakıta ilişkin, "ÖTV ve KDV kaldırılmalı ve tarım kesimi ile nakliyecilere akaryakıt desteği sağlanmalı. Tarım kesimine verilen akaryakıt desteği artırılmalı. Kırmızı mazot uygulamasına acilen geçilmeli." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bazı şüpheliler hakkında işlem yapıldığını hatırlattı.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki tapu müdürünün de bu süreçte tutuklandığını belirten Tahtasız, Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının Boğazkale'den sorgulanmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kendisinin üzerine "yıkılmak" istendiğini savundu. Tahtasız, "Boğazkale tapu müdürü ile hiçbir konuşmam, görüşmem, yakınlığım olmadı. Hayatımda görmediğim bir şahıstır. Kendisi de ifadesinde 'meraktan dolayı tapu bilgilerine baktım. Hiç kimse ile paylaşmadım' demektedir." dedi.

Tahtasız, buna ilişkin yargı yoluna da gideceğini söyledi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
