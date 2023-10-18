CHP Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'deki Meyve Sebze Halinde Yapılan Zamlara Tepki Gösterdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesini özel bir şirkete verdiği meyve sebze halindeki dükkan kiralarına yapılan yüksek artış karşısında tepkili hal esnafının şikayetlerini dinledi. Genç, yapılan zamlara ve enflasyonla mücadeledeki tutarsızlığa dikkat çekti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesini özel bir şirkete verdiği meyve sebze halinde dükkan kiralarına yapılan yüksek artış karşısında tepkili hal esnafının şikayetlerini dinledi. Bir esnaf, "8 bin 500 lira kira alıyorlardı. Kiraları 18 bin 500 – 18 bin 700'e çıkarmışlar. Artı 53 bin lira da enflasyon farkı istiyorlarmış. Neye göre istiyorsun? Böyle bir enflasyon var mı?" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesini özel bir şirkete verdiği meyve sebze halindeki dükkan kiralarına yüksek oranda zam yapıldığını açıkladı. Genç'in açıklamalarına göre; "Büyükşehir belediyesiyle yapılan ve 2018-2021 yılları arasındaki kira indiriminin Sayıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 3 yıllık süre için dükkan kiracılarından yüzde 148 zam yapılarak 53 bin TL geçmiş dönem farkı alındı. Bununla birlikte yeni dönem kiralarında yüzde 49,41'lik Üretici Fiyat Endeksine ek olarak yüzde 5 sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 54,41 zam yapıldı."

Genç, zamdan şikayet eden hal esnafını dinledi. Bir esnaf şunları söyledi:

"Geçenlerde bize tebligat gönderdiler. Önce bizden 8 bin 500 lira kira alıyorlardı. Tebligatı görünce şaşırdık. Kiraları 18 bin 500 – 18 bin 700'e çıkarmışlar. Artı 53 bin lira da enflasyon farkı istiyorlarmış. Neye göre istiyorsun? Böyle bir enflasyon var mı? Diyordun ya, ev kiralarına yüzde 25'ten fazla artış yapmayacaksın diye. Bize niye yüzde 144 alıyorsun. Esnaf burada mağdur oluyor."

Genç ise esnafa şu yanıtı verdi:

"Şimdi hedefleri, enflasyonu düşürmek ya. Sen enflasyonu düşüreceksen, yöntem bu olmamalı. Sen bu artışı, ister istemez malın üstüne yükleyeceksin. Enflasyonu böyle düşüremezsin."

Esnaf, "Önümüz kış. Tam köşeden, 90'dan gol atıyor bize. Kendi aralarında imza atmışlar, işi bitirmişler" dedi.

Genç ise, "Burası ne kadar özelleşmiş olsa da kamuya ait. Kamunun yerleri bunlar. Kamu hizmetinde olan yerler. Buralarda bizler; maliyetleri en alt düzeyde tutacağız ki vatandaşa en ucuz şekilde hizmet verelim. Enflasyonu da düşüreceksek burada düşüreceğiz" diye konuştu.

Yapılan zamma tepki gösteren hal esnafı ise yüksek zamlardan şikayetçi. "Daha önce 8 bin 500 TL olan kiram, 18 bin TL'ye yükseldi" diyen hal esnafı, "Tamamen mağdur olduk. Enflasyonu düşüreceğiz diyenler bugün bize süpriz bir gol attı. Kendi aralarında imza atıp iş bitirmeye çalışıyorlar. Biz bu kiraları ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Hal esnafını ziyaret eden CHP Kayseri Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç ise, "Bugün iktidar yetkilileri her konuşmalarında enflasyonla mücadele edileceğini ifade ediyor. Bir kentin meyve sebze halindeki dükkanlara olmayacak zam yaparak mı enflasyonla mücadele edeceksiniz. 2 ay önce 8 bin 500 TL kira veren esnafımız bu ay 18 bin TL kira verecek. Böyle bir zam nerede görülmüş? Enflasyon işte bu yüzden her geçen ay yükseliyor. Siz maliyetleri düşürmezseniz, ona göre tedbir almazsanız enflasyon yükselmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Esnafın geçmişe dönük de kira farkı ödeyeceğini belirten CHP'li Genç şöyle konuştu:

"2022 yılı için yüzde 80 olarak belirlenen zam iptal edildi, yüzde 148 oranında yeni zam yapıldı. Tüm esnaftan da bu dönem için kira farkı alındı. Her esnafımız dükkan başı 53 bin TL kira farkı ödedi. Alınan kararla aynı ay içinde esnafımızın kirası iki kez zamlanmış oldu. Burada ne haktan ne de hukuktan bahsedebiliriz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hal bölgesini özelleştirdi. Ancak yine de burası kamuya ait bir alan. Burada öncelik kamu faydasıdır. Ancak bugün hal esnafına uygulanan zam ne kamu faydasını içeriyor, ne de enflasyonla mücadeleyi."