CHP'li vekiller mazbatalarını aldı

İzmir'den milletvekili seçilen CHP'li vekiller, İzmir İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hep beraber mazbata töreninin ardından çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilen CHP'li vekiller, İzmir İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. CHP İzmir'den Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş, Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Mehmet Salih Uzun, Deniz Yücel ve Mustafa Bilici milletvekili oldu. Mazbatalarını almaya aynı saatlerde gelen Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Mustafa Bilici, Sevda Erdan Kılıç, Deniz Yücel, Mahir Polat ve Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.

"Seçim bir başka boyutu ile devam ediyor"

Mazbata töreni sonrası açıklama yapan Başkan Aslanoğlu, "Bugün 28. dönem milletvekili seçilen milletvekili arkadaşlarımız mazbatalarını alarak göreve başladı. Bu dönem boyunca verecekleri hizmetlerle Türkiye'nin önünü açacak yasaları yapacak arkadaşlarımız olacaklar. Bu dönemin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İlk kez karşılaştığımız bir şey, mazbataları aldık ama seçim bir başka boyutu ile devam ediyor. Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hep beraber mazbata töreninin ardından çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve oylarını kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR