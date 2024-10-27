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Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı?

Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı?
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27-28 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Yurttaşlar, 'Bugün bankalar açık mı?' sorusuna yanıt arıyor. Bankaların çalışma durumu hakkında bilgi almak için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

27-28 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma durumu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle resmi tatil ve hafta sonu nedeniyle işlemlerini planlayan kişiler, "Bugün bankalar açık mı, işlemlerimi gerçekleştirebilir miyim?" sorularına yanıt arıyor. Bankaların bu tarihlerdeki çalışma durumunu öğrenmek isteyenler, işlem yapabilecekleri saatler konusunda bilgi almak amacıyla bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilir. Peki, Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip Hafta Sonu yani Cumartesi-Pazar günleri kapalı olurlar.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil ilan edildi. Bu doğrultuda, bankalar 28 Ekim'de yalnızca öğlene kadar hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacak.

Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı?

29 EKİM'DE BANKALAR KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için tüm kamu ve kurumları tatil edilecek. Bundan dolayı 29 Ekim Salı günü bankalar hizmet vermeyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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