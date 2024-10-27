Gaziantep Fk ve Konyaspor arasında oynanan futbol maçının sonucu ve detayları, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Konyaspor'un mücadelesi, hem maç sonucu hem de maçın önemli anlarıyla gündemde yerini aldı. Taraftarlar, Gaziantep FK - Konyaspor maçının kaç kaç sona erdiğini ve maç boyunca hangi önemli olayların yaşandığını öğrenmek istiyor. Peki, Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti!

GAZİANTEP FK- KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Kenan Kodro

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer, Boateng, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Kramer

Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

GAZİANTEP FK- KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

13. dakikada Kramer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

19. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

49. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, kaleci Slowik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin Uğurcan Yazğılı'yı çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Slowik'in solundan ağlarla buluştu: 2-1

81. dakikada Kozlowski'nin verdiği pasla buluşan Sorescu'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top filelerle gitti: 3-1

83. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta, kaleci Slowik topu kornere gönderdi.

Karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.