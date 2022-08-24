CHP'li Ünsal, politika faizinin yüzde 13'e düşürülmesini eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Yüzde 13 faiz, Merkez Bankasının bankalara verdiği paranın faizi, halkımızın aldığı kredinin faizi değil. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi tercihini sermayeden yapıyor.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Yüzde 13 faiz, Merkez Bankasının bankalara verdiği paranın faizi, halkımızın aldığı kredinin faizi değil. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi tercihini sermayeden yapıyor." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ahlaksızlık, haksızlık, zulüm ve yolsuzluğun arttığını ama vatandaşların sadece ekonomik sıkıntıları fark ettiğini savundu.

Haziranda Meclis'te ek bütçenin kabul edildiğini anımsatan Ünsal, "Tüm bunlara rağmen 'Eylülde orta vadeli bir plan uygulamaya başlayacağız.' dediler. Orta vadeli plan uygulayacaklar. Para nerede? Para yok." dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun, politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirilmesine karar verdiğine işaret eden Ünsal, "Yüzde 13 faiz, Merkez Bankasının bankalara verdiği paranın faizi, halkımızın aldığı kredinin faizi değil. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi tercihini sermayeden yapıyor. Bankaların 6 aylık dönemdeki karı yüzde 400 ama hangi bankanlar biliyor musunuz? Özel bankaların. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankaları zararda." değerlendirmesini yaptı.