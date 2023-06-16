CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" dedi.

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Şanlıurfa'da Semerkand Vakfı'na ait bir medresede 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Ayrılmak istediği yurtta ölü bulundu. Bu konu ile ilgili İnsan Hakları Komisyonu'ndan 3 milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik; Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Dutdere, Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut Tanal. Şu anda Adıyaman milletvekilimiz savcılıktan bilgi alıyor. Arkadaşlarımız aile ile temas kurma girişiminde. Bu olayı bütün yönleriyle araştırmak zorundayız" diye konuştu.