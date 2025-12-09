CHP'li Emre: Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti yönetimine yönelik eleştirilerle gündeme gelen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıkladı.

CHP'de, 39'uncu Olağan Kurultay sonrası belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, kurultayda parti tüzüğünü, parti programını ve kadroları yenilediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi altında oradaki yapılanmayı da sizlerle paylaşacağız. Oradaki kadroları da oluşturuyoruz. Biliyorsunuz biz bu seçim dönemi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi, adayımızı çok daha erken açıkladık. ve ülkenin temel politikalarına ilişkin oluşturacağımız kurullarla birlikte, gölge kabineleriyle birlikte Türkiye'nin nasıl yönetileceğini Türkiye'ye önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz" dedi.

'HİÇBİR DÖNEM BU KADAR YOZLAŞMAMIŞTI'

Emre, toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 gün sürecek olan bütçe görüşmelerini ele aldıklarını söyleyerek, "Bu bütçe bizim nezdimizde halkın bütçesi değildir. Milletin bütçesi değildir. Bu bütçe bir avuç sermayenin ve onunla birlikte ayakta kalmaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesidir. Bu bütçenin halkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Türkiye'nin çok önemli problemleri var. Çünkü kötü yönetimin sonuçları farklı politik alanlarda karşımıza geliyor. Bugün 'Türkiye'de en büyük açık ne?' dediğimizde, 'Adalet açığı' diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının, anayasanın dinlenmediği, umursanmadığı bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Meclis iradesini tanımadığı, güvenlik bakımından baktığımızda organize suç örgütlerinin siyasilerle iş birliği içerisinde cirit attığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye hiçbir dönem bu kadar yozlaşmamıştı" diye konuştu.

Emre, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mücadele sonrasında kurulduğuna dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 200 yıllık bir Meclis deneyimi vardır. Dolayısıyla biz Türkiye'yi tek adam düzenine bırakmayacağız. Bu dönemden çıkabilmenin yegane kilit anahtarlarından biri de kimsenin susmaması, kimsenin sinmemesi, konuşmaya devam etmesi" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI'

Emre, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı gereği işçinin hakkını koruyabilecek bir komisyon olmadığını da ileri sürdü. Emre, "Biz diyoruz ki ne olursa olsun asgari ücretlinin maaşı 39 bin lira olmalıdır. Bu bile azdır ama en azından bir nefes aldırır. Burada da bir adil teşvik modeli öneriyoruz. 1 ve 10 arasında çalışanı olan işletmelere 10 bin 540 lira teşvik verelim. 10 ve 49 arası çalışanı olanlara 8 bin 400 lira ve 50 üzerinde çalışanı olan işletmelere 5 bin 100 lira asgari ücret desteği verelim. Bu sayede hem küçük esnafı, KOBİ'leri desteklemiş oluruz, hem de bir denge oluşturmuş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

'PM KARAR VERECEK'

Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın parti yönetimine yönelik eleştirilerine ilişkin soru üzerine, "MYK toplantımızda Çakır'ın açıklamalarını gündeme aldık. Genel Başkanımız uzunca bir süre çok büyük bir hoşgörü gösterdi. Sürekli protesto eden, tepki gösteren kişileri sürece katabilir miyiz çabasını gösterdi. Bazı şeylerin bir sınırı var, o sınır aşıldıktan sonra da biz parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Hasan Ufuk Çakır, MYK tarafından PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. Buna ilk toplantıda PM karar verecek" dedi.

'DEDESİNİ ÖRNEK ALSIN'

Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'e yönelik, 'CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor, ya kaçıyor' sözlerinin sorulması üzerine, "Tayyip Bey, biraz dedesini örnek alsın. Madem dedesi bu vatan için şehit olmuş, bu millet için canını vermiş, neden kendi ülkesine bu kadar kötülük yapıyor, milletine bu kadar düşmanlık yapıyor, bu ülkeyi bu kadar geriyor? Neden bu ülkenin bağımsızlığını zedeleyecek adımlarda bulunuyor? Neden gönüllü olarak 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapıyor? Önce bu sorulara cevap versin. Madem dedesi bu millet için şehit düştü, öyle ya, yani bu ülkeye yapmadığı kötülük kalmadı. Ülkede ayrıştırdı insanları. Böldü diliyle, üslubuyla, konuşmasıyla, davranışlarıyla. Dedesi şehit olmuşsa, Allah rahmet eylesin. Kendisine de dedesini örnek almayı tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.