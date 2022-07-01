CHP'li Çakırözer: 'Türkiye veto etse Kıbrıs Rum Kesimi lideri NATO Zirvesi'ne gidemezdi'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Türkiye veto etse Kıbrıs Rum Kesimi lideri NATO Zirvesi'ne gidemezdi." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen ay çok sayıda basın mensubuna ve basın yayın kuruluşuna haksız uygulamalarda bulunulduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunda "dezenformasyon yasa teklifi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin ertelendiğini anımsatan Çakırözer, "Yeterli değil. Tamamen Meclis gündeminden düşürülmesi gerekiyor. Eğer bir yasa yapılacaksa basın meslek örgütleri ve muhalefetle iş birliği içinde çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığını belirten Çakırözer, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını basın mensuplarına gösterdi.

Çakırözer, "Bu fotoğrafta Kıbrıs Türkü'nün hakkı hukuku yok sayılmış. Yunanistan'ın, Rum kesimi lehine her türlü fırsatı değerlendirdiği bir ortamda Türkiye'nin, Anastasiadis'e 'Buyur gel yemeğe' demesi kabul edilemezdir, Türkiye ve KKTC'nin çıkarlarına aykırı bir tutumdur. Madem öyle siz de rica etseydiniz, KKTC lideri niye NATO Zirvesi'ne çağrılmadı? Türkiye veto etse Kıbrıs Rum Kesimi lideri NATO Zirvesi'ne gidemezdi." değerlendirmesini yaptı.