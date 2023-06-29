CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Siyasi Partilere Bayram Ziyareti Yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, siyasi partilere bayram ziyareti gerçekleştirdi. Nazlıaka, eşitlik, hak, hukuk ve adaletin olduğu bir demokratik sistem istediklerini belirtti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Eşitliğin, hak, hukuk ve adaletin olduğu demokratik bir sistem istiyoruz. Haritamız belli. Bunun için de hep beraber mücadele edeceğiz." dedi.

Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetler, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet tarafından karşılandı.

CHP'ye ziyarete gelen Gelecek Partisi heyetine Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Meryem Türktekin başkanlık etti.

Ziyaret için teşekkür eden Nazlıaka, Gelecek Partisinin Kurban Bayramını kutladı. Deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşların zorluklar yaşadığını dile getiren Nazlıaka, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıya değindi. Bayramın bu nedenlerle buruk geçtiğini savunan Nazlıaka, geleceğe dair umutların yeşermesi temennisinde bulundu.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların yapılmasının önemine işaret eden Nazlıaka, ekonomik olarak da vatandaşların kaygılarının bulunduğunu, huzurlu bir bayram geçirilemediğini söyledi.

Altılı masanın çok güzel bir işbirliği içerisinde mutabakat metnini hazırladığını ifade eden Nazlıaka, "Eşitliğin, hak, hukuk ve adaletin olduğu demokratik bir sistem istiyoruz. Haritamız belli. Bunun için de hep beraber mücadele edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Türktekin de hüzünlü bir bayram geçirildiğini, deprem bölgesinde hala sıkıntılar yaşandığını kaydetti. İnsanların deprem bölgesinde yoksulluk ve yoksunluk içinde olduğunu söyleyen Türktekin, siyasetçilere çok daha büyük sorumluluklar düştüğünü aktardı.

Türktekin ayrıca altılı masanın demokrasi adına çok büyük ve önemli bir görev ortaya koyduğunu belirterek, beraber yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

DEVA Partisi ziyareti

CHP heyeti, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, bayramın iyiliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. Seçimde güzel bir performans gösterildiğini, 25 milyonun oyunun alındığını söyleyen Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesinin önemine işaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin de bu seçimde yüzde 48'lik değişim iradesi ortaya koyan insanları yok saymak gibi bir şey olamayacağını dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesinin herkesin onayladığı bir sözleşme olduğunu ifade eden Şahin, "Arkasından gelen 6284 kadına yönelik şiddete ilişkin yasa. Eksiklik varsa daha fazlasını tamamlayalım. Ama kadının daha özgür olduğu, bireyin daha özgür olduğu bir ortamı yaratmak kendi elimizde." diye konuştu.

CHP ile sadece seçim sürecinde birliktelik yapmadıklarını ifade eden Şahin, "Biz 2 bin 300 maddelik ortak mutabakat metninde altına imza koyduğumuz her şeyin sonuna kadar 5 yıl boyunca arkasında olacağız." şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşma

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli de CHP'nin bayramını kutladı.

Nazlıaka da Yeniden Refah Partisi'nin Kurban Bayramı'nı kutladı. İstanbul Sözleşmesinin önemli olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Şiddetle topyekun baş etmeliyiz bunu yaparken de kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Geyveli, "İstanbul Sözleşmesi gelmeden evvel Türkiye'de ve Avrupa'da kadınlarımız korunmuyor muydu? Biz kadınlarımızı, çocuklarımızı koruma noktasında, mağduriyetlerinde ve istismarlarında en ağır cezaların verilmesi için gerekli ne kadar kanun varsa hepsinin çıkarılmasından yanayız." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı duruşlarının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Geyveli, deprem nedeniyle bayramın buruk geçtiğini, çok büyük bir alanı etkileyen deprem nedeniyle bölgede yaşanan olumsuzlukların giderilmesinin acil olduğunu belirtti.

Memleket Partisi ile bayramlaşma

CHP heyeti, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berk Hacıgüzeller başkanlığındaki heyeti de ağırladı.

Memleket Partisi'nin bayramını kutlayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, bayramın ekonomik sıkıntılarla geçtiğini, bu nedenle çocuklara bayram harçlığı veremeyen büyüklerin olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berk Hacıgüzeller de, "Önümüzdeki seçimler, Türkiye'nin önünün açılmasına vesile olacak konuları daha yakından takip edeceğimiz günleri beraberinde getirecektir. Türkiye'nin sorunları başta yoksulluk olmakla birlikte giderek büyümekte. Bu sorunların giderek azalmasını çok yakinen takip ediyoruz." dedi.

Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri de CHP'ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.

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