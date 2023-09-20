CHP İzmir İl Kongresi'nde Şenol Aslanoğlu yeniden başkan seçildi

CHP İzmir'de Cumartesi günü gerçekleştirilen 38. CHP İzmir İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Şenol Aslanoğlu mazbatasını alarak görevine başladı.

Cumartesi günü İzmir Fuar alanında gerçekleştirilen 38. CHP İzmir İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Şenol Aslanoğlu mazbatasını alarak görevine başladı. Aslanoğlu mazbata alımının ardından ilk olarak Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına gelerek çelenk koydu.

Çelenk Sunma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Seçildikten sonra ilk görevimiz olan Ata'mızın huzuruna geldik çelenk bıraktık. Bundan sonra ilk yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Kongre salonunda da söylediğim gibi birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimler için çalışmalarımız bugün itibariyle İzmir'de başlamıştır" dedi.

BASİT BİR ADLİ VAKA

Aslanoğlu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na dün yaptığı ziyarete ilişkin ise "Gündemimiz yaşadığımız kongrede ki tatsız olay değil. Dün de değildi. Bunun üzerinde durmuyoruz çok fazla. İstemediğimiz küçük bir olay yaşadık. Bunun dışında kongre başından sonuna kadar 2 gün bir festival gibi bir güzellikler manzumesi halinde iki gün boyunca yaşandı. Buna katkı koyan tüm ilçe başkanlarıma, kadın kolları başkanlarıma, gençlik kolları başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tatsızlıkla ilgili bir adli süreç yaşanıyor. Ona ilişkin şey devam edecek. İzmir gündemimiz 2 gün boyunca yaşadığımız binlerce güzel şeyin içerisindeki kötü yaşadığımız bir şey değil. Basit bir adli vakadır" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR BEY ALEYHİNE TATSIZ BİR DURUM YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir Kongresi ile ilgili görüşlerini de değerlendiren Aslanoğlu, "Sayın Grup Başkanı yanlış bilgilendirilmiştir. CHP kongresinde bazen başka kişileri destekleyen kişilerin sloganları ya da tezahüratları olur. Burada tatsız bir durum yaşadığımızı düşünmüyorum. Özgür Bey aleyhine de tatsız bir durum yaşadığımızı düşünmüyorum"

YEREL SEÇİMLER

İYİ Parti'nin genel seçimlerde parti olarak aldığı oy ortada. Sandık kurulalı çok uzun zaman olmadı. 14 Mayıs'tan bu yana sandıkların İzmir'deki yansımasının ne olduğunu biliyoruz. Ben sadece Sayın (Ümit) Özlale değil aday olmayı düşünen herkese İzmir'e ve İzmir'in vakurluğuna yakışır ifadeleri öneririm. Bundan sonrasında da seçimin… Evet bir yarıştır. Ama biz İzmirliler el ele kol kola yarışmayı biliriz. Tüm yarışacak arkadaşlara tavsiyem İzmir ve İzmirlilere yakışan tavrı sergilemeleridir.

MHP 18 İLÇE

Öte yandan haftasonu gerçekleştirilen MHP kongresinde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in sözlerini de değerlendiren Aslanoğlu, "Sayın Şahin'i tebrik ediyorum. Onunla göreve gelen yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum. Daha önce de söylemiştim. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedi.