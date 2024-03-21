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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sinop'ta miting düzenledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

İskele Meydanı'nda balıkçı tekneleri ile karşılanan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68. En nihayetinde 7 bin 500 lirayı, 10 bin lira yapan yüzde 33'lük zamla sizi enflasyona ezdiren bir anlayış. Bir buçuk ay önce buna isyan ederek ilk toplantılarda emekliler sesimize ses olursanız, yanımıza gelirseniz, birlikte mücadele edersek diyerek çağrıda bulunmuştum. Şimdi hep beraber hakkımızı almaya geldik. Ben her yerde söylüyorum hesap basit. Türkiye'de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alıyordu, bugün gittiğimizde 10 bin lirayla 2 buçuk çeyrek altın alıyoruz. Emekliler kaybettiklerini arayacaklar mı? Nerede arayacağız, söyleyeyim size bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, onu bulacağınız yer yine bir seçim sandığıdır. 31 Mart'ta sandıkta kaybettiklerimizin hesabını soracağız" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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