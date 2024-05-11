CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenleri anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 1 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.